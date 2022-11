Salario minimo: Orlando (Pd), introdurlo è scelta per individuare altro modello competizione Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di introdurre un salario minimo "non è soltanto una scelta di equità, è una scelta per individuare un altro modello di competizione del nostro Paese. E' una scelta per costruire un'idea di sviluppo che non sia basata sulla contrazione del costo del lavoro e sull'infedeltà fiscale". Lo ha affermato nell'Aula della Camera il deputato del Partito democratico, Andrea Orlando, in dichiarazione di voto sulle mozioni concernenti iniziative volte all'introduzione del salario minimo. (Rin)