Tlc: Levi (Iliad Italia), facilitare investimenti con lavoro congiunto tra pubblico e privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancano misure concrete per facilitare gli investimenti nel settore Tlc, serve un “lavoro congiunto tra pubblico e privato” per far crescere il settore. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Iliad Italia, Benedetto Levi, in occasione dell’evento “5G Italy - Verso le Tlc del futuro”, la quinta edizione della conferenza internazionale organizzata dal Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni (Cnit). (Rin)