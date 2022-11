Milano: procura rinuncia a istanza di liquidazione giudiziale Visibilia Editore, estinti i debiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura di Milano ha rinunciato alla liquidazione giudiziale per Visibilia Editore, in quanto sono stati estinti tutti i debiti. La società fondata dalla senatrice di Fratelli d'Italia e ministro del turismo Daniela Santanchè aveva infatti debiti col fisco per circa 1,4 milioni di euro. Le altre tre istanze, che riguardano invece Visibilia srl in liquidazione, Visibilia Concessionaria e Visibilia holding, discusse questa mattina davanti ai giudici del Tribunale fallimentare di Milano, sono state rinviate a febbraio e marzo del 2023.(Rem)