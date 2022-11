Vaticano: si dimette il prefetto della segreteria per l'Economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha accettato la rinuncia all'incarico di prefetto della segreteria per l'Economia della Santa Sede presentata da padre Juan Antonio Guerrero Alves, per motivi personali. Lo comunica la sala stampa vaticana. La rinuncia avrà effetto a partire da domani, giovedì primo dicembre 2022. Il Santo Padre, si legge nella nota "ringrazia vivamente padre Guerrero per la dedizione mostrata nel servizio prestato alla Santa Sede. Padre Guerrero è riuscito a sistemare per bene l'economia, è stato un lavoro forte e impegnativo che ha portato tanti frutti. Il Santo Padre gli assicura la sua preghiera". Il Papa ha nominato prefetto della segreteria per l'Economia il dottor Maximino Caballero Ledo, attualmente segretario generale. (Civ)