Pnrr: Fitto, scoppio guerra e aumento costi rimodella priorità

- “Il Pnrr è precedente allo scoppio della guerra” e “il tema dell’aumento del costo dell’energia e delle materie prime rimodella le priorità di un governo". A dirlo il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione ed il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo oggi all’Assemblea di Alis e Stati generali del trasporto e della Logistica, a Roma. Sul tema energetico, il ministro ha chiarito che “dobbiamo muoverci sul fronte dell’approvvigionamento energetico in maniera strategica e al tempo stesso mettere in campo un intervento che possa elevare la quantità e la qualità degli investimenti”, ha aggiunto ricordando che “il Pnrr è costruito con obiettivi ma anche riforme, che sono più facilmente raggiungibile rispetto alla messa a terra dei progetti”.(Rin)