Legge Bilancio: Crosetto, fatto il possibile alla luce della scarsità di mezzi

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- “Un programma non si completa in un mese: il governo ha trovato la situazione peggiore degli ultimi 80 anni ed ha cercato di fare, con questa scarsità di mezzi, gli interventi che poteva fare” con la legge di Bilancio. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo oggi all’Assemblea di Alis e Stati generali del trasporto e della Logistica, a Roma. Interventi indirizzati principalmente “al settore economico, per limitare l’impatto dei prezzi delle materie prime, e alla parte più debole del Paese, che verrebbe travolta dagli aumenti delle bollette e dall’inflazione”, ha aggiunto Crosetto ricordando che “c’è comunque un margine su cui il Parlamento può intervenire” riferendosi sempre alla legge di Bilancio. (Rin)