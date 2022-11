Trasporti: Di Caterina (Alis), riportiamo alla politica le istanze dell’imprenditoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alis è oggi “un’associazione che mette insieme tantissimi imprenditori, più di duemila per un fatturato aggregato di 62 miliardi, quindi noi dobbiamo essere quel momento di ascolto per la politica che, attraverso le istanze che noi riportiamo, deve prendere atto di quelle richieste che arrivano dal Paese reale”. Lo ha detto il vicepresidente di Alis, Marcello Di Caterina, a margine dell’assemblea di Alis e Stati Generali del Trasporto e della Logistica. “Mi sembra – ha proseguito – che in questi giorni la politica sia stata molto attenta ad ascoltarci, ed è evidente che dopo questa due giorni cominceremo di nuovo con quel confronto sereno con i rappresentanti e, poi, con i decisori politici che dovranno mettere in pratica le richieste che arrivano dal mondo dell’imprenditoria di questo straordinario Paese che ci auguriamo possa andare sempre meglio nei prossimi anni, soprattutto dopo un periodo molto buio come quello che ci ha visti protagonisti negli scorsi anni”. (Rin)