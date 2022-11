Legge Bilancio: Cattaneo (FI), direzione giusta, daremo anche segnali più forti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Con questa manovra prendiamo la direzione giusta. Ma guai a pensare che non si possa dare, da subito, qualche segnale più forte. Meno tasse e burocrazia, eliminazione del reddito di cittadinanza, aumento seppur lieve delle pensioni, pace fiscale, flat tax. Tutte le misure hanno portata inferiore alle attese. Ma il percorso, ripeto, è cominciato". Lo ha detto il presidente di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo, in un'intervista a "Repubblica". "La misura nell'attuale bozza c'è", ha aggiunto Cattaneo riguardo alla detassazione per chi assume under 34, "ma si può potenziare: per ora è previsto un tetto di seimila euro lordi, noi chiediamo che si giunga all'obiettivo che il dato dei lavoro non paghi alcun contributo per tre anni. Berlusconi ci tiene moltissimo, ed è pronto a presentare un disegno di legge a sua firma per raggiungere l'obiettivo". (Rin)