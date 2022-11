Siria: colera, ministero della Salute riceve due milioni di dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute della Siria ha ricevuto due milioni di dosi di vaccino contro il colera grazie al sostegno dell’Organizzazione mondiale della sanità, dell’Unicef e al programma Gavi. Lo riferisce l’agenzia di stampa filo-governativa “Sana”, secondo la quale il governo sta preparando una campagna di vaccinazione per fermare la diffusione dell’infezione nel Paese mediorientale e il cui inizio è previsto il prossimo 4 dicembre. "Nonostante la mancanza di scorte di vaccino contro il colera a causa dell'aumento dei casi nel mondo, il ministero è stato in grado di ottenere il vaccino grazie agli sforzi del governo per migliorare la risposta sanitaria e nell'interesse della sicurezza dei cittadini e della società”, ha affermato il ministro della Salute siriano Hassan al Ghobash. "Il vaccino è sicuro, approvato e utilizzato con successo in tutto il mondo e ha una comprovata efficacia”, ha proseguito il ministro, secondo il quale la campagna durerà due settimane e partirà dalle regioni di Aleppo, Deir ez-Zor, Al Hasakah e Raqqa. Sulla base degli ultimi dati diffusi nella giornata di ieri, sono stati registrati nel Paese 1.556 casi di colera e 49 decessi.(Lib)