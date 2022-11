Spagna: Sanchez, governo difenderà interessi Canarie nel dialogo sulle acque territoriali con il Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esecutivo di Madrid "curerà gli interessi" delle Isole Canarie e della Spagna nei colloqui che sta svolgendo con il Marocco sulla delimitazione delle acque territoriali della costa atlantica. Lo ha affermato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, parlando oggi al Congresso dei deputati, rispondendo alla deputata di Coalición Canaria, Ana Oramas, che in un'interrogazione ha criticato il fatto che il rappresentante delle Isole Canarie sia stato escluso dalle riunioni con il Marocco del 29 giugno e dell'11 ottobre. Oramas ha denunciato che il ministero degli Esteri "continua a non permettere la partecipazione" del delegato delle Canarie al gruppo di lavoro per la delimitazione delle acque e ha chiesto espressamente a Sánchez "se questo continuerà ad essere il caso". "Il governo ha la ferma intenzione di garantire che le Isole Canarie partecipino ai negoziati, e lo stiamo già facendo", ha evidenziato il premier, aggiungendo che l'esecutivo "continuerà a rispettare i suoi impegni e a difendere gli interessi delle Isole Canarie e della Spagna nel suo complesso" nei colloqui con il Marocco. (Spm)