Ucraina: Amendola (Pd), in questa guerra teniamoci stretta l'Unione europea

19 luglio 2021

- "Oggi per fermare la guerra ci vuole una visione salda, testardaggine diplomatica per riaprire la via negoziale al cessate il fuoco, ma fermezza nei principi di chi è aggredito. Servirà l'Unione europea, certo. Seppure fragile, ancora in costruzione, comunque l'Unione europea è la nostra comunità di destino. In questa guerra, teniamocela stretta e continuiamo tutti insieme a costruire una politica differente". Lo ha detto nell'Aula della Camera il deputato del Partito democratico, Vincenzo Amendola, in dichiarazione di voto sulle mozioni concernenti iniziative in relazione al conflitto tra Russia e Ucraina. (Rin)