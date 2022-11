Salute: Comune di Milano stanzia 30mila euro per sensibilizzazione lotta ad Aids

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani si celebra la Giornata mondiale contro l'Aids. In avvicinamento a questa importante occasione, il Comune di Milano ha stanziato 30mila euro per l'erogazione di contributi a favore di enti che realizzano progetti di sensibilizzazione della cittadinanza su questi temi. L'obiettivo è la diffusione della conoscenza in merito al virus dell'Hiv, per costruire una vera e propria cultura della salute, promuovere la prevenzione e combattere lo stigma che, ancora oggi, purtroppo colpisce i malati. La delibera approvata dalla Giunta prevede di individuare i soggetti beneficiari attraverso una procedura ad evidenza pubblica a cui potranno candidarsi gli enti del Terzo settore che abbiano già svolto attività su questi temi da non meno di dodici mesi. Le istanze dovranno contenere una relazione che illustri dettagliatamente il progetto e rappresenti la sua dimensione economica con il relativo bilancio. A ciascuna proposta sarà attribuito un punteggio massimo di cento punti sulla base della qualità del progetto, dell'esperienza dell'ente in questo ambito, del numero di operatori coinvolti, della capacità di lavorare in rete. (segue) (Com)