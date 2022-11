Salute: Comune di Milano stanzia 30mila euro per sensibilizzazione lotta ad Aids (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contributi saranno erogati, nella misura massima del 90 per cento del valore complessivo dei costi sostenuti, in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse. "Già dal 2018 - dichiara l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé - Milano ha aderito alla Rete internazionale FastTrackCities con la sottoscrizione della Carta di Parigi. Proseguiamo di anno in anno nel perseguimento del cosiddetto obiettivo 90-90-90 per assicurarci che almeno il 90 per cento di persone positive conoscano il proprio stato, garantire che almeno il 90 per cento di loro abbia accesso alla terapia e portare al 90 per cento la percentuale dei sieropositivi con una carica virale non rilevabile". Un lavoro possibile solo se fatto in rete: già a partire dal 2012 il Comune di Milano ha promosso un coordinamento cittadino gli enti del Terzo settore attivi a diverso titolo sui temi della cultura della salute e dei corretti stili di vita, promuovendo e coordinando gli incontri del Tavolo di lavoro Hiv-Its volti a promuovere una cultura della salute e della prevenzione primaria sul tema dell'Aids e delle infezioni sessualmente trasmissibili. (Com)