Inflazione: Coldiretti, rincari svuotano le tavole del 47 per cento delle famiglie

- L’inflazione svuota le tavole del 47 per cento delle famiglie italiane, costrette a tagliare le quantità di cibo acquistato a causa dei rincari nel carrello della spesa. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Censis in merito ai nuovi dati Istat sull’inflazione a novembre 2022 che vedono una crescita del 13,3 per cento per i beni alimentari rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Se si considera la fascia di popolazione a basso reddito – sottolinea Coldiretti -, la percentuale di chi riduce la quantità del cibo sale addirittura al 60 per cento. Accanto a chi è stato costretto a mettere meno prodotti nel carrello per far quadrare i bilanci familiari, c’è poi un 37 per cento di italiani che preferisce risparmiare sulla qualità (il 46 per cento nel caso dei bassi redditi). Le rinunce, secondo Coldiretti/Censis sono dunque socialmente differenziate secondo una logica di “food social gap” con gli adulti e i giovani che tagliano molto più degli anziani, e i bassi redditi più che i benestanti. Peraltro, oltre sei italiani su dieci tra coloro che tagliano gli acquisti sono convinti che questa situazione durerà almeno per tutto il 2023. (segue) (Rin)