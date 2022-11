Legge Bilancio: Zangrillo, un sostegno economico per i piccoli Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sostegno economico ai piccoli Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti per la spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale, a partire dall’anno prossimo e fino al completamento del percorso di implementazione del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nel 2026. Lo prevede una norma inserita nella Legge di Bilancio che è stata trasmessa alla Camera dopo la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Con questa norma - commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo - diamo una prima risposta alla gravosa e condivisa problematica della carenza dei segretari comunali, soprattutto nei Comuni più piccoli che fanno fatica a sostenere la spesa relativa a figure così altamente professionali. Una problematica che ho ravvisato da subito negli incontri con i rappresentanti dei territori all’inizio del mio mandato e che si è trascinata per troppo tempo. Ringrazio il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che si è subito attivato per condividere questo intervento immediato e concreto. L’obiettivo è garantire la necessaria funzionalità e capacità amministrativa a quei Comuni intenzionati a fare di più, ma che da soli non ce la fanno, in particolare per la durata del Pnrr”. (segue) (Com)