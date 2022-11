Legge Bilancio: Zangrillo, un sostegno economico per i piccoli Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soltanto 2.168 amministrazioni su un totale di 7.904 risultano coperte da un segretario titolare. Le maggiori criticità, in termini di carenza di organico, si rilevano nelle sedi comunali di fascia C, ovvero fino a 3mila abitanti: su 2.422 sedi di segreteria ne risultano coperte con un titolare soltanto 207. Si tratta di una scopertura pari al 91,4 per cento del totale. La disposizione consente di destinare le risorse del Fondo assunzioni Pnrr (decreto legge n. 152 del 2021) da 30 milioni di euro annui fino al 2026, già destinato ai Comuni attuatori di progetti del Piano con popolazione fino a 5mila abitanti, per assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale, anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali. Le risorse del Fondo saranno ripartite con dpcm e saranno utilizzate anche per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica, sempre in favore dei piccoli Comuni. In materia di iscrizione all’Albo dei segretari comunali, inoltre, la norma amplia la platea, in aggiunta ai 345 segretari che hanno superato il corso-concorso pubblicato in Gazzetta ufficiale del 9 novembre 2021, anche ai borsisti non vincitori che abbiano raggiunto il punteggio minimo di idoneità. (Com)