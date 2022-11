Appalti: Salvini, nuovo Codice in Cdm entro metà dicembre, arrivati oltre 60 contributi da enti e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Codice degli appalti arriverà probabilmente in Consiglio dei ministri dopo l’Immacolata, ma comunque entro la metà di dicembre. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo all’evento “Le nuove sfide dell'Ue: unità e solidarietà per superare la guerra e la pandemia”. “Pensavamo che sul nuovo codice arrivassero 30/ 35 contributi da associazioni, enti sindacati, imprese, invece siamo a più del doppio”, ha spiegato. “Pensavamo di portare in Cdm il codice entro l’Immacolata ma, se chiedo a 60 realtà, serietà vuole che legga questi contributi”, ha sottolineato. “Quindi, se non è il 7 dicembre, può essere il 14, ma comunque entro la metà dicembre arriviamo in Cdm”, ha concluso il ministro. (Rin)