Ucraina: Crosetto, condizioni per negoziati non le può dettare Russia

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- “Le condizioni per sedersi al tavolo” per arrivare ad una pace in Ucraina “non le può dettare chi ha invaso ma chi in questi mesi ha patito questa aggressione. Mi auguro che grazie alla pressione internazionale si possa arrivare ad un punto di partenza”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo oggi all’Assemblea di Alis e Stati generali del trasporto e della Logistica, a Roma. Lo stesso ministro ha poi ribadito “totale fedeltà alle decisioni dell’Alleanza” ed allo stesso tempo l’impegno per “un tentativo per portare al dialogo”. (Rin)