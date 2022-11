Pensioni: Boschi (Az-Iv), con Renzi ultimo aumento vero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza in campagna elettorale prometteva di aumentare a mille euro le pensioni minime invece ma ora tradiscono le promesse. È stato il governo Renzi a fare l'ultimo intervento vero sulle pensioni più basse introducendo una mensilità in più". Lo ha detto Maria Elena Boschi, deputata di Azione - Italia Viva - Renew Europe, ad "Agorà" su Rai3. "Noi vogliamo aiutare chi ha redditi e pensioni basse - ha spiegato - mettendo in campo tutte le risorse possibili per limitare l'aumento dei prezzi, a partire dalla Legge di Bilancio: abbiamo chiesto che sia introdotto un tetto alle bollette e che siano aumentate le risorse per la sanità". (Rin)