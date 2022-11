Calcio: Juve, con indagine Figc rischio penalizzazione in classifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inchieste, dimissioni e rischi di penalizzazioni nella classifica che potrebbero tradursi nella peggiore delle ipotesi ad una retrocessione. La Juventus sembra ritornata indietro di un quarto di secolo all'epoca di Calciopoli, ma questa volta l'inchiesta che fa tremare i vertici Bianconeri si chiama Prisma. Dopo le dimissioni dell'intero Cda, compreso il presidente Andrea Agnelli, ora la squadra rischia non soltanto gli esiti della giustizia ordinaria, ma anche quelli della giustizia sportiva. La Figc ha acquisito i documenti della Procura di Torino e ora ha avviato un'inchiesta sui contratti dei giocatori. Fino ad ora la società è stata assolta sul caso Plusvalenze, ma i contenuti delle nuove carte inviate alla giustizia sportiva potrebbero modificare le decisioni precedenti prese dalla Figc. Se ciò dovesse avvenire la Juventus potrebbe rischiare delle penalizzazioni in classifica, fino ad arrivare alla temuta retrocessione in serie B, come già avvenuto durante l'epoca calciopoli. (Rpi)