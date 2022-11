Marocco-Francia: fonti stampa, Christophe Lecourtier nuovo ambasciatore di Parigi a Rabat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia avrebbe scelto il suo nuovo ambasciatore in Marocco, in attesa dell'approvazione della nomina da parte di Rabat. Secondo il portale "Africa Intelligence" si tratterebbe di Christophe Lecourtier, che in precedenza è stato ambasciatore in Australia e in Brasile. Fonti vicine ai circoli decisionali all'interno dell'Eliseo citate dal portale affermano che il presidente francese Emmanuel Macron avrebbe scelto una figura tra gli imprenditori rappresentata dal direttore di Business France, Christophe Lecourtier, per assumere la carica di ambasciatore francese a Rabat, vacante da diversi mesi. Dal 2017 Lecourtier ricopre la carica di direttore di Business France, istituzione governativa che gestisce gli investimenti francesi all'estero.(Res)