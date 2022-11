Ischia: Renzi, imbarazzante Conte per condono inserito in decreto Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani in Aula al Senato "rilancerò con forza la nostra posizione sul fatto che l’abusivismo uccide, posizione che avevo già espresso quattro anni fa in Aula e nelle trasmissioni Tv. Il modo con il quale Giuseppe Conte si sta difendendo in queste ore per aver chiuso l’unità di missione e aver inserito il condono di Ischia dentro il decreto Genova è francamente imbarazzante per lui". Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua newsletter, che domani interverrà al termine dell'informativa del ministro Nello Musumeci. (Rin)