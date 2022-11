Ucraina: ministero Energia, situazione migliorerà se non ci saranno nuovi attacchi a infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le interruzioni di elettricità in Ucraina possono diventare più brevi se non ci saranno nuovi attacchi russi contro il sistema energetico. Lo ha affermato nel corso di una diretta televisiva il ministro dell'Energia ucraino, Herman Halushenko, secondo cui la situazione starebbe migliorando. "Il compito chiave per noi è aumentare il volume di generazione dell'energia, e più lo aumentiamo, più questo riduce il deficit nella rete elettrica", ha spiegato il ministro, sottolineando che "se non ci saranno ulteriori bombardamenti sulla rete", si potrà ridurre la durata delle sospensioni di elettricità. Una volta stabilizzata la situazione, ha aggiunto Halushenko, saranno introdotte delle interruzioni programmate con orari più chiari. (Kiu)