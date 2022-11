Guinea Equatoriale: presidenziali, Usa esprimono "seri dubbi" su credibilità dei risultati elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti affermano di avere "seri dubbi" sulla credibilità dei risultati elettorali delle elezioni presidenziali in Guinea Equatoriale che hanno visto la rielezione per un sesto mandato del presidente più longevo del mondo, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, con quasi il 95 per cento dei voti. "Data la portata delle irregolarità osservate e i risultati annunciati che attribuiscono al Pdge (Partito democratico della Guinea Equatoriale, al governo nel Paese) il 94,9 per cento dei voti, abbiamo seri dubbi sulla credibilità dei risultati annunciati", ha detto il portavoce in un briefing con la stampa il dipartimento di Stato Usa, Ned Price, che ha parlato di accuse credibili di "significative irregolarità legate alle elezioni, inclusi casi documentati di frode, intimidazione e coercizione". Il presidente Obiang ha preso il potere nel 1979 dopo un colpo di Stato militare ed è a sua volta sopravvissuto a diversi tentativi di golpe. (segue) (Res)