Guinea Equatoriale: presidenziali, Usa esprimono "seri dubbi" su credibilità dei risultati elettorali (2)

- La Convergenza per la socialdemocrazia (Cpds), il principale partito di opposizione della Guinea Equatoriale, ha denunciato irregolarità nel processo di voto delle elezioni generali che si sono tenute lo scorso 20 novembre e ha affermato di non riconoscere la rielezione del presidente uscente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, al potere ininterrottamente dal 1979. In una nota, il partito ha definito le elezioni "fraudolente" ed annunciato che chiunque dichiari il presidente eletto sarà considerato "illegittimo" dal Cpds. Per la formazione di opposizione, il voto "si è svolto tra flagranti e diffuse irregolarità" in tutto il Paese tranne che nella capitale, Malabo, precisando che i suoi osservatori possono testimoniare di elettori costretti ad eleggere i candidati del Partito democratico della Guinea Equatoriale (Pdge). Il Cpds ha quindi affermato che all'opposizione è stato impedito di monitorare il processo di voto, e che in un certo numero di seggi i funzionari elettorali hanno permesso alle persone di votare per conto dei familiari assenti; ad altri - ritenuti sostenitori - dell'opposizione sono state confiscate le tessere elettorali. Anche il candidato alla presidenza del Cpds, Andres Esono Ondo, ha denunciato "frodi e irregolarità in tutto il Paese, compreso nel voto di presidenti o capi dei seggi elettorali che votano per conto di altri". Al momento le autorità autorità elettorali e il partito al governo non hanno commentato le accuse. (segue) (Res)