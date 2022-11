Guinea Equatoriale: presidenziali, Usa esprimono "seri dubbi" su credibilità dei risultati elettorali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini della Guinea Equatoriale sono stati chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Repubblica e rinnovare il parlamento. Il voto per le presidenziali, inizialmente in programma nella primavera del 2023, è stato anticipato di cinque mesi, in concomitanza con le elezioni legislative. Una decisione, quest'ultima, motivata ufficialmente dalla necessità di risparmiare denaro nel mezzo della crisi economica dovuta alla guerra in Ucraina e alla pandemia di Covid. Sebbene siano tre i candidati formalmente in lizza, comunque, l'esito del voto non è in discussione con il presidente uscente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo - il leader più longevo al mondo, al potere ininterrottamente dal 1979 - che otterrà con ogni probabilità il suo sesto mandato consecutivo alla guida del Paese. Oltre a Obiang, leader del Partito democratico della Guinea Equatoriale (Pdge, che fino al 1991 è stato l'unico partito esistente nel Paese), a concorrere saranno Andres Esono Ondo, della Convergenza per la socialdemocrazia (Cpds), e Buenaventura Monsuy Asumu, del Partito di coalizione socialdemocratica (Pcsd): il primo corre per la prima volta, mentre per il secondo - ritenuto dalle opposizioni un "finto" rivale del presidente Obiang - è la terza candidatura dopo quelle del 2002, del 2009 e del 2016. (segue) (Res)