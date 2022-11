Guinea Equatoriale: presidenziali, Usa esprimono "seri dubbi" su credibilità dei risultati elettorali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rieletto nel 2016 per un quinto mandato con oltre il 93,7 per cento dei voti, Obiang (80 anni) detiene il record mondiale di longevità al potere per un capo di Stato vivente (monarchie escluse). Un record difficilmente contendibile, reso possibile in un Paese che è uno dei più chiusi e autoritari al mondo. Da diverse settimane, infatti, la polizia sta conducendo una spietata campagna di arresti e incarcerazione di oppositori con la motivazione ufficiale di aver sventato un presunto "complotto" dell'opposizione - i cui leader vivono per lo più in esilio - che prevedeva non meglio precisati "attacchi" contro stazioni di servizio, ambasciate occidentali e abitazioni dei ministri. La campagna segue gli arresti di massa di oltre 150 esponenti del partito Cittadini per l'innovazione (Ci), messo al bando dal governo, tra cui quello del suo leader Gabriel Nse Obiang Obono, oltre a quelli di numerosi attivisti per i diritti umani come Anacleto Micha Ndong Niang e un popolare rapper critico nei confronti del governo, Leoncio Prisco Eko Mba alias Adjoguening. Nelle scorse settimane, inoltre, la Rete dei difensori dei diritti umani in Africa centrale (Redhac), con sede in Camerun, ha denunciato “un'ondata di repressione volta a ridurre al silenzio la popolazione" alla vigilia delle elezioni. (segue) (Res)