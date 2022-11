Guinea Equatoriale: presidenziali, Usa esprimono "seri dubbi" su credibilità dei risultati elettorali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pdge di Obiang ha il controllo pressoché totale del parlamento attuale, detenendo 99 dei 100 seggi dell'Assemblea nazionale uscente e tutti i 55 seggi del Senato. La Guinea Equatoriale, nono produttore africano di petrolio, ha conosciuto solo due presidenti dalla sua indipendenza dalla Spagna, avvenuta nel 1968: lo stesso Obiang e suo zio Francisco Macias Nguema, che fu rimosso con un colpo di Stato dallo stesso Obiang nel 1979. La produzione di petrolio e gas rappresenta circa i tre quarti delle entrate nello Stato, membro dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec), tuttavia la produzione è diminuita negli ultimi anni a circa 93 mila barili al giorno dagli oltre 160 mila del 2015 a causa della maturazione dei giacimenti. Sebbene la piccola nazione del Golfo di Guinea abbia fatto degli importanti investimenti nelle infrastrutture, buona parte degli introiti petroliferi hanno riempito le tasche di Obiang e del suo entourage, a partire da suo figlio Nguema Eneme Obama, noto per il suo stile di vita lussuoso e condannato dalla Corte d'appello di Parigi per aver costituito illegalmente un patrimonio in Francia. (Res)