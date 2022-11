India: tasso di mortalità materna sceso a 97 decessi ogni centomila nati vivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il tasso di mortalità materna in India si è ridotto nel periodo 2018-20: i decessi sono scesi a 97 ogni centomila nati vivi. Erano 130 nel periodo 2014-16 e 167 nel 2011-13. Lo rivela un bollettino speciale pubblicato dall’ufficio del Registrar General and Census Commissioner, l’Anagrafe nazionale. Per morte materna si intende quella di una donna in gravidanza o entro 42 giorni dal suo termine, indipendentemente dalla durata e dalla sede della gravidanza, per qualsiasi causa legata alla gravidanza o alla sua gestione, con l’esclusione quindi delle cause accidentali o incidentali. L’Assam ha ancora il record negativo, con 197 decessi ogni centomila nati vivi, mentre il Kerala, con 19, è lo Stato con la situazione più favorevole. Tra gli Stati con i tassi più alti ci sono il Madhya Pradesh (173) e l’Uttar Pradesh (167). Tra quelli con i tassi più bassi il Maharashtra (33) e il Telangana (43). (segue) (Inn)