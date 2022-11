India: tasso di mortalità materna sceso a 97 decessi ogni centomila nati vivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo della mortalità materna e infantile, insieme all’allungamento della vita e ad altri fattori, incide anche sull’andamento demografico. Secondo lo “Stato della popolazione del mondo” pubblicato quest’anno dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa), l’India ha 1,406 miliardi di abitanti, con un tasso di fecondità di 2,1 figli per donna e un’aspettativa di vita di 69 anni per le femmine e 72 per i maschi. Per quanto riguarda la composizione, il 25 per cento della popolazione è costituito dalla fascia di età 0-14 anni, il 68 per cento da quella 15-64 anni e il sette per cento dagli over 65. Secondo l’ultimo rapporto del Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite (Undesa), “World Population Prospects 2022”, l’India dovrebbe superare la Cina come Paese più popoloso del mondo il prossimo anno. L’India è tra gli otto Paesi – insieme a Repubblica democratica del Congo, Egitto, Etiopia, Nigeria, Pakistan, Filippine e Tanzania – nei quali si prevede più della metà dell’aumento della popolazione mondiale fino al 2050. (Inn)