Algeria: capo stato maggiore riceve il comandante delle forze di difesa Tanzania

- Il capo di stato maggiore della difesa dell'Algeria, il generale Said Changriha, ha ricevuto ieri ad Algeri, il comandante delle forze di difesa del popolo della Tanzania, il generale Jacob John Mkunda, che è in visita nel Paese nordafricano a capo di un'importante delegazione militare. Lo ha riferito il ministero della Difesa algerino, affermando che durante l’incontro le parti hanno discusso "le sfide di sicurezza che il continente africano deve affrontare". Changriha e Mkunda hanno discusso dei "modi adeguati per affrontare le varie minacce, nonché dei mezzi per rafforzare la cooperazione militare tra i due Paesi".(Ala)