Catalogna: sondaggio, riforma reato di sedizione divide l'opinione pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La riforma del reato di sedizione divide l'opinione pubblica catalana. Secondo un sondaggio condotto per il quotidiano "El Periodico", il 39,5 per cento dei cittadini catalani si è detto contrario, a fronte di un 39 per cento di favorevoli e del 21,6 per cento che si è mostrato indifferente. Per quanto riguarda la posizione sulla questione in relazione al partito di riferimento, gli elettori di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) sono quelli che sono più favorevoli a questa riforma (72,8 per cento), mentre queste percentuale scende al 42,4 per cento tra quelli di Uniti per la Catalogna (JxCat). Questa percentuale scende al 38,4 per cento tra coloro che si identificano in Unidas Podemos (Up) e al 26,5 per cento tra i sostenitori del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe). Dall'altra parte, il rifiuto della riforma del reato di sedizione è schiacciante tra i votanti dei partiti d'opposizione: Vox (77,6 per cento), Partito popolare (66,2 per cento) e Ciudadanos (66,2 per cento). (Spm)