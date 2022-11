Fvg: assessore Lavoro, accordo Wartsila punto di partenza per reindustrializzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo sottoscritto nella notte è il punto di partenza per un processo di reindustrializzazione dello stabilimento Wartsila di Bagnoli della Rosandra, a Trieste. Lo ha detto l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, commentando l’accordo raggiunto tra Wartsila Italia, sindacati, Confindustria Alto Adriatico, regione Friuli Venezia Giulia e ministero delle Imprese. “Per la Regione era fondamentale che l'accordo tracciasse un quadro di garanzia a difesa sia dei dipendenti sia di uno stabilimento strategico per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia e del Paese, di modo da avviare un percorso condiviso che porti alla reindustrializzazione del sito di Bagnoli della Rosandra. L'intesa raggiunta sancisce, inoltre, che l'azienda dovrà presentare il proprio piano industriale triennale, nel quale dovranno essere contenute le prospettive di sviluppo per le attività non interessate dalla cessazione e i relativi investimenti”. (segue) (Frt)