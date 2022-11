Fvg: assessore Lavoro, accordo Wartsila punto di partenza per reindustrializzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo prevede infatti come obiettivo comune di tutti i sottoscrittori la garanzia della “vocazione industriale dello stabilimento di Bagnoli”, che deve continuare a essere adibito a produzioni ad elevato valore aggiunto, adeguate a valorizzare l'elevato livello professionale delle maestranze e a produrre ricadute positive sul territorio di riferimento, anche mediante “l'inserimento della produzione svolta nel sito in filiere strategiche a livello nazionale e tenuto anche conto della possibilità di realizzare sinergie con imprese operanti sul territorio regionale in settori produttivi ad alta tecnologia e competitive a livello globale”. Il documento conferma inoltre l'intenzione di Wartsila di mantenere in Italia le attività legate a ricerca e sviluppo e service del sito di Trieste. L'assessore ha rimarcato che "la firma dell'accordo consente alla Regione e al governo, per quanto di loro competenza, di valutare con le parti sociali e Wartsila Italia il possibile accesso agli ammortizzatori sociali conservativi per assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva negli impianti di Bagnoli della Rosandra, mentre organizzazioni sindacali e Confindustria si attiveranno per assicurare gli ammortizzatori sociali ai lavoratori dell'indotto. Questo accordo è il punto di partenza del processo di reindustrializzazione certamente più praticabile con stabilimenti in ordinarietà produttiva". (Frt)