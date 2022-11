Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte e mattino cielo generalmente da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso in pianura e Appennino, poco o al più irregolarmente nuvoloso in montagna; dal pomeriggio aumento della nuvolosità fino a ovunque nuvoloso. Tra tardo pomeriggio e sera non esclusi deboli occasionali precipitazioni sulla fascia di bassa pianura occidentale e Appennino, altrove assenti. Temperature in lieve calo le minime a circa 0°C sulla fascia di pianura occidentale, stazionarie a est a circa 3°C; massime in lieve risalita a circa 9°C.(Rem)