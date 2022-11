Tunisia: giornalista Khalifa Guesmi condannato a un anno di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sezione del tribunale di primo grado di Tunisi specializzata nell'esame dei casi di terrorismo ha condannato a un anno di carcere il giornalista Khalifa Guesmi, attualmente in libertà in attesa dell'udienza di appello. Lo ha reso noto lo stesso giornalista dell'emittente radiofonica "Mosaique fm". Guesmi è stato arrestato a marzo scorso dall'unità investigativa sui crimini terroristici per alcuni giorni dopo essersi rifiutato di rivelare la sua fonte circa una notizia riguardo lo smantellamento di una cellula terroristica a Kairouan. Successivamente è stato rilasciato.(Tut)