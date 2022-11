Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte all’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Milano.Campus Leonardo, edificio Trifoglio, aula Magna Giampiero Pesenti, via Ponzio, 31 (ore 11)L’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi presenta il programma di "Milano è Viva", il palinsesto di spettacoli del Comune che riprende nel mese di dicembrePalazzo Reale, sala Conferenze, Piazza Duomo, 14 (ore 11:30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla presentazione della Maglia rosa del Giro d’Italia 2023.Corso Garibaldi, 71 (ore 17:30)REGIONEL'assessore regionale alla formazione e lavoro Melania Rizzoli partecipa all'evento di lancio dell'Istituto Tecnologico superiore (Its) Machina Lonati.Istituto tecnico superiore Machina Lonati, via Tommaso, 49, Brescia (ore 12)Gli assessori regionali Claudia Maria Terzi e Lara Magoni intervengono all'inaugurazione dell'Ospedale di Comunità e delle nuove sale operatorie dell'ospedale.Via Castelli, San Giovanni Bianco / Bg (ore 15)L'assessore regionale allo sviluppo Economico, Guido Guidesi, consegna l'attestato di “Attività storiche” alle imprese commerciali e artigiane della provincia di Lecco. All'evento prende parte tra gli altri anche Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio di Como e Lecco.Camera di commercio, via Tonale, Lecco (ore 16)L'assessore regionale alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, è presente all'inaugurazione dei nuovi Data Center Aruba.Via San Clemente, 53, Ponte San Pietro/Bg (ore 17)Incontro “Iniziative in materia di disabilità: la nuova legge regionale sulla vita indipendente”. Partecipano, tra gli altri, l’assessore regionale alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini e il presidente della Commissione sanità di Regione Lombardia Emanuele Monti.Utr Insubria Varese, viale Belforte, 22, Varese (ore 17:30)L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, partecipa al convegno “Il futuro e le sfide della filiera Automotive”.Confcommercio, piazza Garibaldi, Lecco (ore 17:30)VARIEConferenza nazionale sulla Cyber Warfare organizzata da Eucacs (European center for advanced cyber security), dal titolo "Le sfide della Cyber Security al Comparto Produttivo”.Palazzo Pirelli, via F. Filzi, 22 (ore 9)Visita al cantiere del Villaggio Olimpico organizzata dal Fondo di investimento immobiliare "Porta Romana" – promosso e gestito da Coima Sgr e sottoscritto da Covivio, Prada Holding e dal fondo Coima Esg City ImpactPiazza Adriano Olivetti, 1 (ore 10)Inaugurazione del 160esimo anno accademico del Politecnico di Milano. Partecipano, tra gli altri, il ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.Campus Leonardo, edificio Trifoglio, aula Magna Giampiero Pesenti, via Ponzio, 31 (ore 11)Inaugurazione dell’ospedale di comunità e delle nuove sale operatorie all’ospedale di San Giovanni Bianco.Via Castelli, San Giovanni Bianco/Bg (ore 15)Incontro “Come corre la Bike-economy. Innovazione, imprese territorio”. Partecipano, tra gli altri, l’assessore all’ambiente del Comune di Milano, Elena Grandi, e il segretario generale della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, Elena Vasco.Palazzo Giureconsulti (ore 15)Workshop “Lavorare con il futuro?!?”, condotto da Roberto Poli, professore ordinario dell’università di Trento.Step FuturAbility District, piazza Adriano Olivetti, 1 (ore 17:30) (Rem)