Kenya: siccità, ministri rinunceranno ai loro stipendi per finanziare interventi di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri kenioti rinunceranno ai loro stipendi per un mese in segno di solidarietà con le persone che sono state colpite dalla siccità in corso in alcune parti del Paese. Una dichiarazione della presidenza afferma che il gabinetto ha convenuto che i fondi raccolti da tutti i membri del governo contribuiranno agli interventi statali a sostegno dei kenioti colpiti e ha preso atto dei prezzi "inaccettabilmente alti" del mais, alimento base, promettendo sostegno al mercato per gli agricoltori che stavano raccogliendo il loro raccolto. Milioni di kenioti stanno attualmente affrontando la fame a causa della siccità in corso e hanno un disperato bisogno di aiuti alimentari. La scorsa settimana il governo di Nairobi ha annunciato una raccolta di fondi per i kenioti da donare alle vittime della siccità, anche attraverso una piattaforma di denaro mobile. (Res)