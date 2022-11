Algeria: premier Benabderrahmane riceve Lord Richard Risby

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il primo ministro dell'Algeria, Aymen Benabderrahmane, ha ricevuto ieri Lord Richard Risby, l'Inviato speciale del primo ministro del Regno Unito e Irlanda del Nord per il partenariato commerciale con il Paese nordafricano. Lo ha riferito la presidenza del governo in un comunicato stampa, secondo cui l'incontro ha fornito l'opportunità di rivedere la realtà e le prospettive delle relazioni bilaterali e le modalità per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi "soprattutto attraverso l'attivazione di meccanismi di cooperazione bilaterale e quadri congiunti per sviluppare e diversificare il partenariato algerino-britannico”.(Ala)