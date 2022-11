Nigeria: mancato reintegro di un ufficiale, capo della polizia condannato a tre mesi di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta corte della Nigeria ha condannato il capo della polizia, l'ispettore generale Usman Alkali Baba, a tre mesi di carcere per aver disobbedito a un ordine del tribunale. La sentenza, riferisce la stampa nigeriana, fa seguito a una causa intentata da un agente di polizia che era stato licenziato nel 1992 e aveva contestato il suo licenziamento, successivamente annullato da un tribunale. La corte ha stabilito che Alkali Baba dovrà scontare la pena detentiva di tre mesi, a meno che non reintegri l'ufficiale di polizia licenziato. In una dichiarazione, il portavoce della polizia Olumuyiwa Adejobi ha definito la decisione "sorprendente" e ha riferito che le forze di polizia stanno studiando la sentenza per sapere quale azione intraprendere. "È istruttivo notare che il caso in questione riguardi un ufficiale che è stato licenziato nel lontano 1992, pochi anni dopo che l'attuale ispettore generale si è unito alle forze di polizia della Nigeria", ha affermato, aggiungendo che “l'ultima sentenza in materia è stata pronunciata nel 2011, quindi ordinariamente non dovrebbe rientrare nella competenza diretta dell'attuale amministrazione delle forze dell'ordine”. (Res)