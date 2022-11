Libia: ministro Interno riceve ambasciatore francese, focus su cooperazione securitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Imad Mustafa Trabelsi, ha incontrato ieri a Tripoli l'ambasciatore francese, Mustafa Maharaj, per colloqui “sulla cooperazione in materia di sicurezza tra i due Paesi amici”. Lo ha riferito lo stesso ministero libico in un comunicato pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale. Nel corso dell'incontro, l'ambasciatore di Francia ha affermato di “sostenere gli sforzi compiuti dal ministero dell'Interno, aprendo prospettive di seria cooperazione con la Libia nel campo della sicurezza”, si legge nella nota. Da parte sua, Trabelsi ha invitato l'omologo francese Gerald Darmanin a visitare la Libia per rafforzare la cooperazione e la comunicazione tra le parti, sottolineando l'importanza di formare comitati tecnici congiunti per mettere in atto meccanismi pratici al fine di attuare quanto concordato nell'interesse comune tra i due Paesi. (Lit)