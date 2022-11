Libia: ambasciatrice Regno Unito incontra sceicchi tribali, focus su stabilità e elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice del Regno Unito in Libia, Caroline Hurndall, ha incontrato un gruppo di sceicchi tribali per discutere della stabilità del Paese nordafricano, delle elezioni e delle modalità per superare lo stallo politico. Lo ha riferito la stessa ambasciatrice in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter. "È un onore per me incontrare oggi questo gruppo di sceicchi tribali provenienti da tutta la Libia. Sono rimasta colpita dai loro sforzi collettivi per generare un dialogo inclusivo che assicuri che tutte le voci libiche siano ascoltate: questo porterà a maggiore stabilità e elezioni di successo", ha detto la diplomatica. (Lit)