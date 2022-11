Sahel: la Libia chiede ai Paesi del Lago Ciad di presidiare meglio i confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia auspica che i Paesi della regione del Lago Ciad, ovvero Ciad, Camerun, Niger e Nigeria, “svolgano un ruolo maggiore nella sicurezza dei confini e riducano i rischi che minacciano la stabilità” del Paese nordafricano. Lo ha affermato il capo del Consiglio presidenziale, libico Mohamed Menfi, nel suo discorso durante la sua partecipazione ai lavori della 16esima sessione del Comitato del bacino del lago Ciad ad Abuja, in Nigeria. Il Consiglio presidenziale libico attribuisce ancora “grande fiducia” all'Unione africana per il contributo "serio ed efficace" al raggiungimento di una riconciliazione complessiva in Libia. La riconciliazione nazionale "è il primo elemento costitutivo nella costruzione di un sistema democratico equo e trasparente, che sia accettabile dal popolo libico e da tutte le parti politiche in Libia, al fine di far uscire il Paese dallo stallo politico e dalle difficili condizioni di sicurezza ed economiche”. Il capo dello Stato libo ha ammesso che il suo Paese non è stato in grado di “adempiere ai propri obblighi nei confronti del suo popolo e della regione del bacino del Lago Ciad, di cui ci consideriamo parte integrante della sua stabilità, sicurezza e prosperità", ha chiarito Menfi. (Lit)