Libia: presidente Menfi incontra omologo della Nigeria, focus su situazione a Tripoli

- Il capo del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed Menfi, ha incontrato ieri, nella capitale nigeriana, Abuja, l'omologo della Nigeria, Muhammad Buhari. Lo ha riferito l'ufficio stampa dell’organo presidenziale libico. Durante l'incontro, il capo dello Stato nigeriano ha sottolineato che "gli interventi negativi di alcune parti politiche non intaccheranno l'unità dei libici e lo svolgimento delle elezioni", lodando il ruolo del Consiglio di presidenza “in questa delicata fase”. A sua volta, Menfi ha affermato che il Consiglio attribuisce "grande fiducia” nell'Unione Africana “per il contributo serio ed efficace volto a raggiungere una riconciliazione complessiva nel Paese, che è il primo tassello nella costruzione di un sistema democratico equo e trasparente che sia accettabile per il popolo e tutte le parti politiche, al fine di far uscire il Paese dallo stallo politico". (Lit)