Germania: Corte dei conti accusa governo, manca la trasparenza nel bilancio

- La Corte dei conti federale (Brh) accusa il governo del cancelliere Olaf Scholz di mancare di trasparenza nel bilancio. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, il presidente del Brh, Kay Scheller, ha affermato: “Molti bilanci secondari e una contabilità sempre più creativa assicurano una mancanza di trasparenza”. Il magistrato ha aggiunto che, “in 70 anni”, l'esecutivo federale ha accumulato debito per 1.300 miliardi di euro. Dal 2020 al 2022, il disavanzo aumenterà di “un incredibile valore di 800 miliardi di euro fino a superare i duemila miliardi”. Inoltre, secondo il Brh, l'indebitamento previsto dalla legge di bilancio per il 2023 approvata dal Bundestag è di 107 miliardi di euro, ossia più del doppio dei 45,6 calcolati dal governo federale. Per Scheller, il “freno al debito” che verrà ripristinato dal prossimo anno non consente un disavanzo tanto elevato ed è compito dell'esecutivo presentare lo stato dei conti pubblici in maniera aperta e onesta. Come sottolineato dal presidente del Brh, il governo sta, invece, “coprendo la situazione”, mentre la sostenibilità delle finanze pubbliche è “a rischio”. (segue) (Geb)