Germania: Corte dei conti accusa governo, manca la trasparenza nel bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, le diverse crisi in corso, la necessità per la Germania di recuperare il ritardo in diversi settori dalla digitalizzazione alla difesa e al cambiamento climatico, il mutamento demografico e l'aumento dell'inflazione stanno creando “una miscela tossica”. Ad aggravare la situazione contribuisce il rialzo dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (Bce). Come osservato da Scheller, nel 2021 la Germania ha pagato “quasi 4 miliardi di euro di interessi, per il 2023 saranno oltre 40 miliardi di euro, un aumento di dieci volte con un'ulteriore tendenza al rialzo”. Il presidente del Brh ha infine criticato il governo per quello che giudica un eccesso di sussidi, affermando che “non può andare avanti così.” (Geb)