Australia-India: l’accordo commerciale entrerà in vigore il 29 dicembre

L'Accordo di cooperazione economica e commerciale (Ecta) tra l'Australia e l'India entrerà in vigore il 29 dicembre. Lo ha annunciato oggi il ministero del Commercio australiano, accogliendo con favore il completamento delle procedure interne da parte indiana. L'Australia aveva già completato il processo la scorsa settimana con la ratifica parlamentare. "Dal 29 dicembre verranno eliminate le tariffe sull'85 per cento delle esportazioni australiane verso l'India e verranno gradualmente ridotte le tariffe imposte su un ulteriore cinque per cento delle merci. L'entrata in vigore dell'accordo prima del nuovo anno prevede un doppio bonus di due riduzioni tariffarie in rapida successione: una all'entrata in vigore dell'accordo e una seconda il primo gennaio 2023", spiega un comunicato del ministero di Canberra. I negoziati sono stati lanciati il 30 settembre 2021 e conclusi alla fine di marzo di quest'anno. L'accordo è stato firmato ad aprile e l'entrata in vigore è prevista 30 giorni dopo la conferma scritta da parte di entrambi i Paesi del completamento delle rispettive procedure interne.