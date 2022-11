Australia-India: l’accordo commerciale entrerà in vigore il 29 dicembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India beneficerà dell’accesso preferenziale al mercato australiano sul cento per cento delle sue linee tariffarie, ovvero su tutti i suoi settori di esportazione di interesse, come gemme e gioielli, tessuti, cuoio, calzature, mobili, prodotti alimentari e agricoli, prodotti di ingegneria, dispositivi medici e automobili. D’altra parte, l’India offrirà un accesso preferenziale all’Australia su oltre il 70 per cento delle sue linee tariffarie, tra cui materie prime, carbone, minerali e vini. Per quanto riguarda i servizi, l’Australia ha offerto all’India lo status di nazione più favorita in 120 sottosettori su 135, includendo aree chiave per la parte indiana, come le tecnologie informatiche, la sanità, l’istruzione e l’audiovisivo. Gli studenti indiani potranno giovarsi di un visto di lavoro post studio di due-quattro anni su base di reciprocità. L’India ha offerto all’Australia l’accesso al mercato in circa 103 sottosettori, con lo status di nazione più favorita in 31. (segue) (Ress)