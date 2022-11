Australia-India: l’accordo commerciale entrerà in vigore il 29 dicembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India e l’Australia hanno elevato la loro relazione a partnership strategica onnicomprensiva il 4 giugno 2020. I due Paesi, inoltre, sono partner dell’Iniziativa per la resilienza della catena di approvvigionamento (Scri) insieme al Giappone e del Dialogo quadrilaterale di sicurezza (Quad) insieme al Giappone e agli Stati Uniti. Secondo dati del ministero del Commercio indiano, l’Australia è il 17mo partner commerciale dell’India e l’India è il nono partner commerciale dell’Australia. L’interscambio bilaterale di merci e servizi è stato di 27,5 miliardi di dollari nel 2021. Le esportazioni di merci dall’India verso l’Australia sono cresciute del 135 per cento tra il 2019 e il 2021, raggiungendo 6,9 miliardi di dollari, contro importazioni di merci australiane per 15 miliardi di dollari. (Ress)