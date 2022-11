Legge Bilancio: Floridia (M5s), governo punta a fare cassa tagliando scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra varata dal governo Meloni "rischia di dare un colpo mortale alla scuola pubblica italiana, prospettando un taglio di centinaia di istituti scolastici nei prossimi anni. Questo a causa della norma sul cosiddetto 'dimensionamento', in cui si esplicita che in assenza di un accordo tra Stato e regioni sulla organizzazione delle reti scolastiche la palla passerà direttamente al governo, che dovrà mettere in campo un decreto ad hoc in cui, al netto di alcune specificità territoriali, andrà a ridurre significativamente il numero delle istituzioni scolastiche, anche accorpando più studenti nelle stesse scuole". Lo afferma la capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato Barbara Floridia. "Attualmente la soglia per avere un dirigente scolastico è di 500 studenti e durante il mio incarico da sottosegretaria all'istruzione nella scorsa legislatura mi ero battuta per garantire gli istituti dei territori più fragili. Quello del governo - prosegue - sarebbe un colpo terribile per la scuola pubblica che, se pur graduale, colpirebbe soprattutto le regioni del Sud, già fortemente penalizzate dal punto di vista delle infrastrutture e dei servizi scolastici. Ma sarebbero tantissimi i piccoli centri o i quartieri delle città in tutta Italia privati di una infrastruttura essenziale e di un presidio democratico come quello scolastico". "Anziché concentrarsi sulle vere emergenze come l'abbandono scolastico ed il sovraffollamento delle classi, questo governo pensa a fare cassa tagliando il numero delle scuole. È una follia su cui daremo battaglia", conclude la capogruppo del M5s al Senato.(Rin)